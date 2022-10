Whyte-Franklin el 26 de noviembre en Londres Luego de su derrota por KO ante Tyson Fury a principios de este año, el peso pesado Dillian ‘The Body Snatcher’ Whyte (28-3, 19 KOs) regresará contra el invicto Jermaine Franklin (21-0, 14 KOs) el 26 de noviembre en un duelo a doce asaltos en el OVO Arena de Londres, en vivo en todo el mundo en DAZN. Dillian Whyte: “No veo la hora de subirme al ring y mostrarle al mundo que cuando llega el momento, puedo volver a Wembley y recordarles a todos por qué fui el número uno del CMB durante más de cuatro años. Como peso pesado invicto, Franklin es un tipo peligroso, pero le voy a enseñar algunas lecciones en el OVO el 26 de noviembre. Lo más importante, le voy a enseñar a perder”. Jermaine Franklin: “Cuando venza a Dillian, quiero que esta victoria sea seguida por una oportunidad por el título o una pelea importante que me lleve al título. Soy como Holyfield. Soy un guerrero. Soy del barrio. Tienes que tomar mi corazón y eso nunca sucederá en el ring. Tengo velocidad y potencia. No tengo ningún problema en recibir un golpe para conectar el mío. Soy el próximo campeón de peso pesado de Estados Unidos”. La cartelera ve al invicto peso pesado Fabio Wardley (14-0, 13 KOs) chocar con Nathan Gorman (19-1, 13 KOs) por el título británico vacante, el ex retador al título mundial de peso semipesado de la AMB Craig Richards (17-3-1, 10 KOs) se enfrentan a Ricards Bolotniks (19-6-1, 8 KOs) y el superligero femenino Sandy Ryan (4-1, 2 KOs) desafían a Magali Rodríguez (20-6-2, 9 KOs) por su título WBC Silver. Crawford vs Avanesyan el 10 diciembre por BLK Prime Schofield y "Avispa" Ortiz vencen en California Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.