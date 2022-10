Schofield y “Avispa” Ortiz vencen en California El prospecto de peso ligero recién contratado por Golden Boy, Floyd “Kid Austin” Schofield (12-0, 10 KOs) aniquiló a Daniel “Bad Boy” Rosas (22-6-1, 14 KOs) en el primer asalto el jueves por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino. en Indio, California. Schofield, de 20 años, bombardeó a Rojas desde la campana inicial y sacó a Rosas de allí con un gancho de izquierda. El tiempo era 1:37. En un choque de peso minimosca femenino, la ex campeona mundial Anabel “Avispa” Ortiz (33-5, 4 KOs) de 36 años de edad venció por decisión unánime a María Santizo (10-2, 6 KOs) en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 79-73, 78-74, 77-75. Eder Jofre donó su cerebro para estudios sobre la Demencia Pugilística Like this: Like Loading...

