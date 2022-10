Eder Jofre donó su cerebro para estudios sobre la Demencia Pugilística Por.Gabriel F. Cordero El legendario ex campeón mundial Brasileño y miembro del Salón de la fama de Canastota NY, Éder Jofre dejó indicaciones a su familia de donar su cerebro para estudios sobre la encefalopatía traumática crónica, conocida como demencia pugilistica. Jofre, falleció a los 85 años a principios de octubre y estuvo con la enfermedad desde 2010. Los miembros de la familia respetaron los propios deseos de Éder y durante una conferencia de prensa este jueves, el neurólogo Renato Anghinah, quien siguió el tratamiento de Jofre, confirmó los deseos de Jofre en hacer la donación. Los hijos de Jofre confirmaron que su padre se consideraba donante de órganos y que, si fuera de ayuda, los donaría todos. El cerebro de Jofre será llevado al laboratorio médico de la Universidad de Sao Paulo Robeisy Ramírez ante el Argentino José Romero el 29 de octubre en el MSG Like this: Like Loading...

