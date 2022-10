Empieza la 35.ª convención anual de la OMB Por el Boxing Bob Newman La 35.ª convención anual de la OMB comenzó (literalmente) con un torneo de golf en El Legado Golf Club en Salinas, Puerto Rico, aproximadamente a una hora de San Juan a las 7:30 de esta mañana. El presidente de la OMB, Francisco Paco Valcárcel, es un ávido golfista y ha hecho del deporte una parte integral de la convención de la organización durante los últimos 23 años. Premios del Torneo de Golf: Primer Puesto Neto: Antonio Cabrero (69)

Segundo Puesto Neto: José Pérez (70)

Tercer Puesto Neto: Manolo Fernández (71) Primer Lugar Bruto: Yared Rosa (72)

Segundo Lugar Bruto: Frankie Martínez (80)

Tercer Lugar Bruto: Manuel Vizcarrondo (81) Más cercano al pin #5: Rafy Reyes

Más cercano al pin #8: Giovani Contreras

Más cercano al pin #11: Anthony Torres

Más cercano al pin #15: Manuel Fernández Drive más recto #2: Yaret Rosa

Drive más largo #13: Charlie Rivas Luego, todos los delegados de la convención abordaron un autobús al restaurante Ladi’s, para disfrutar de cócteles y gastronomía. El martes por la mañana comenzará con la asamblea general, incluidas las elecciones. Después del almuerzo, está previsto que se entreguen varios informes, incluido el del presidente, el tesorero y el comité del campeonato. La noche verá un cóctel de bienvenida con varios campeones del pasado y del presente. Oscar hace donación de $1 millón en la lucha contra el cáncer Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.