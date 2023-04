Okolie vs. Billam-Smith por titulo OMB el 27 de mayo El campeón de peso crucero de la OMB, Lawrence ‘The Sauce’ Okolie (19-0, 14 KOs) defenderá contra Chris ‘The Gentleman’ Billam-Smith (17-1, 12 KOs) el 27 de mayo dentro de los acogedores confines del Vitality Stadium en Billam-Smith’s. ciudad natal de Bournemouth, Inglaterra. El choque encabezará el primer espectáculo en un estadio del promotor BOXXER. Lawrence Okolie: “Estoy emocionado, estoy listo para empezar. Acabo de salir de una defensa exitosa en la que gané los 12 asaltos contra un competidor desconocido pero duro [David Light el 25 de marzo]… Ahora, semanas después, voy a enfrentarme a un boxeador duro conocido… No muchos peleadores regresan a… retroceder las defensas en tan poco tiempo. No muchos eligen las peleas más difíciles disponibles para ellos, pero eso es lo que hago. Chris: te amo, pero tengo que conseguir el KO en este”. Chris Billam-Smith: “Pelea contra alguien que conozco bien por un título mundial es una oportunidad muy emocionante. Estoy eufórico de estar peleando en la casa de mi amado AFC Bournemouth frente a mis fanáticos fenomenales y el 27 de mayo les pagaré ganando un título mundial”. UKAD sanciona a Amir Khan por dos años Fallece el ex campeón de peso ligero Ken Buchanan Like this: Like Loading...

