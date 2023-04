UKAD sanciona a Amir Khan por dos años UK Anti-Doping (UKAD) ha anunciado que el ex campeón mundial retirado Amir Khan ha sido expulsado de todos los deportes durante dos años tras infringir las normas antidopaje por la presencia y el uso de una sustancia prohibida. El 19 de febrero de 2022, UKAD recolectó una muestra de orina en competencia de Khan después de su pelea contra Kell Brook en el Manchester Arena. La muestra de Khan arrojó un resultado analítico adverso para la ostarina, una sustancia que figura en la Lista de sustancias prohibidas de 2022 de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) como agente anabólico y está prohibida en los deportes en todo momento. Khan fue acusado de dos violaciones, 1) presencia de una sustancia prohibida y 2) uso de una sustancia prohibida. Khan aceptó las violaciones acusadas pero sostuvo que su ingestión de ostarine no fue intencional. Como consecuencia, su caso fue remitido al Panel Nacional Antidopaje para ser considerado por un tribunal independiente. El caso de Khan fue escuchado por el tribunal independiente el 24 de enero y en su decisión escrita fechada el 21 de febrero, el panel de UKAD encontró probadas ambas violaciones, concluyó que Khan había establecido que no fueron intencionales y le impuso una suspensión de dos años. El panel también descalificó el resultado de Khan de la pelea contra Brook. Se considera que la suspensión de dos años de Khan comenzó el 6 de abril de 2022 (la fecha en que se impuso su suspensión provisional) y expirará el 5 de abril de 2024. Khan, de 36 años, se retiró después de su derrota por KO ante Brook. Le dijo a la BBC que nunca ha hecho trampa en su vida y que no tiene planes de regresar. Hablando sobre el caso, la directora ejecutiva de UKAD, Jane Rumble, dijo: “Este caso sirve como un recordatorio de que UKAD perseguirá diligentemente las violaciones de las reglas antidopaje para proteger el deporte limpio”. “La responsabilidad estricta significa que los atletas son en última instancia responsables de lo que ingieren y de la presencia de cualquier sustancia prohibida en una muestra. Es importante que todos los deportistas y su personal de apoyo, independientemente del nivel en el que compitan, se tomen en serio sus responsabilidades antidopaje. No hacerlo corre el riesgo de dañar no solo la carrera de un atleta, sino también socavar la confianza del público en el deporte limpio”. Se anuncia cartelera de Haney-Loma en PPV Okolie vs. Billam-Smith por titulo OMB el 27 de mayo Like this: Like Loading...

