Se anuncia cartelera de Haney-Loma en PPV Se presentarán dos enfrentamientos en la cartelera no principal de ESPN+ PPV de $59.99 encabezada por el campeón indiscutible de peso ligero Devin “The Dream” Haney contra el ex campeón de tres divisiones Vasiliy “Loma” Lomachenko el sábado 20 de mayo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. La co-estelar de peso ligero junior de 10 asaltos verá al ex campeón mundial de dos divisiones Oscar Valdez (30-1, 23 KOs) enfrentarse a Adam “BluNose” López (16-4, 6 KOs) en una revancha de su batalla de 2019. En el primer combate del PPV, el peso ligero invicto Raymond “Danger” Muratalla (17-0, 14 KOs) da un gran paso adelante en la competencia contra el ex retador al título mundial Jeremia Nakathila (23-2, 19 KOs) en un choque de 10 asaltos. Pesos desde Ciudad de Mexico UKAD sanciona a Amir Khan por dos años Like this: Like Loading...

