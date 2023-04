Fallece el ex campeón de peso ligero Ken Buchanan Por Boxing Newman Nos enteramos del fallecimiento del ex campeón indiscutible de peso ligero Ken Buchanan el pasado sábado 1 de abril. Buchanan, nativo de Edimburgo, Escocia, se convirtió en profesional en 1965 después de capturar el título de peso pluma de la ABA. Obtuvo 33 victorias consecutivas antes de desafiar sin éxito al futuro campeón de las 140 libras del CMB, Miguel Velázquez, por el título europeo vacante de peso ligero en España, perdiendo por decisión cerrada. Ocho meses y cuatro peleas después, Buchanan se encontró desafiando al panameño Ismael Laguna en San Juan, Puerto Rico por el título de peso ligero de la AMB en junio de 1970. Con más de 100° de calor, el escocés se llevaría el título por un solo punto: 144-143 , 143-144 y 145-144. Luego ganaría el reconocimiento del CMB al vencer a Rubén Navarro en la ciudad natal de Navarro, Los Ángeles, convirtiéndose en campeón indiscutible de peso ligero. Buchanan renunciaría al cinturón del WBC fuera del ring siete meses después cuando optó por revanchar a Laguna en lugar del mandatorio del WBC, Pedro Carrasco. Volvió a vencer a Laguna en una revancha por el cinturón de la AMB antes de encontrarse con un joven panameño de 21 años llamado Roberto Durán. Buchanan hizo todo lo posible para defenderse del merodeador “Manos de Piedra”, y finalmente cayó ante lo que afirmó que era un golpe bajo para el conteo completo en la ronda 13. Muchos sintieron que la afirmación de Buchanan era legítima y algunos ángulos de la reproducción del video respaldan esa afirmación. . Dos revanchas firmadas con Duran fracasarían. Buchanan desafiaría sin éxito a Ishimatsu “Guts” Suzuki por el cinturón del WBC en 1975. El “Carpintero boxeador” seguiría en campaña, con cinturones británicos y europeos envueltos alrededor de su cintura, pero nunca más el título mundial. Perdería sus últimos cuatro combates consecutivos, terminando su carrera con un récord de 61-8, 27 KOs. Miembro del Imperio Británico (MBE), BWAA Fighter of the Year en 1970, Buchanan fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2000. Tenía 77 años. RIP campeón. Okolie vs. Billam-Smith por titulo OMB el 27 de mayo BAM Rodríguez listo para González por título vacante mosca de la OMB Like this: Like Loading...

