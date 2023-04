BAM Rodríguez listo para González por título vacante mosca de la OMB El ex campeón mundial de dos pesos Jesse “BAM” Rodríguez (17-0, 11 KOs) se enfrentó cara a cara con Christian González (15-1, 5 KOs) en el famoso “Álamo” en San Antonio, Texas, para la semana de pelea para su choque por el título vacante de peso mosca de la OMB en el Boeing Center, en vivo en todo el mundo en DAZN. Rodríguez dijo, “González ocupa el puesto #2, es alto, es largo y le gusta moverse mucho. Entonces, hemos estado trabajando en cómo cerraré la distancia y cortaré el ring, he estado entrenando a muchachos más altos, así que el 8 de abril, no habrá ningún problema para mí para ir allí y mostrar lo que hacemos. he estado trabajando. Fallece el ex campeón de peso ligero Ken Buchanan AMB ordena a Usyk-Dubois en los pesos pesados Like this: Like Loading...

