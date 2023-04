AMB ordena a Usyk-Dubois en los pesos pesados El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó negociaciones para una pelea por el título mundial entre el “súper” campeón de peso pesado Oleksaandr Usyk y el campeón “regular” Daniel Dubois. El comunicado oficial fue enviado a las partes el lunes. Los equipos de ambos tendrán 30 días para negociar, que comenzarán el 4 de abril y finalizarán el próximo 2 de mayo al finalizar la jornada. La pelea entre Usyk y Dubois estaba ordenada desde el pasado 12 de diciembre, pero se concedió un plazo para que Usyk negociara una pelea de unificación con el campeón del CMB, Tyson Fury. Desafortunadamente, esa pelea no se pudo acordar debido a las diferencias entre los equipos y ahora la AMB ordenó la pelea dictada por su plan de reducción del título mundial. Dubois sufrió la lesión en la rodilla en su pelea más reciente el pasado 3 de diciembre contra Kevin Larena. A pesar de ganar, salió de la pelea lastimado y con dificultad para caminar. La AMB envió una solicitud de informe de salud a Dubois y su equipo, que fue recibido el jueves 30 de marzo. El informe, firmado por el médico londinense James Witthicase, dice que Dubois está listo para hacer cualquier actividad física, correr, cargar peso. y no siente dolor en la rodilla. Si no se llega a un acuerdo por Usyk-Dubois antes del 2 de mayo o si alguna de las partes se niega a negociar, es probable que la AMB envíe la pelea a subasta con una división del 75% para Usyk y el 25% para Dubois. BAM Rodríguez listo para González por título vacante mosca de la OMB Anuncian soporte de Tank-Kingry Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.