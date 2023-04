Anuncian soporte de Tank-Kingry La cartelera de PPV ha sido anunciada para el choque entre el campeón mundial de tres divisiones Gervonta “Tank” Davis y “Kingry” Ryan García el sábado 22 de abril desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. La transmisión de pago por evento comenzará a las 8 p. m. ET/5 p. -evento principal. La acción también verá una revancha entre el peso súper mediano “King” Gabriel Rosado (26-16, 15 KOs) y “Bully” Bektemir Melikuziev (11-1, 9 KOs) en un enfrentamiento de 10 asaltos. El inicio de la transmisión será el contundente peso mediano de 19 años Elijah García (14-0, 12 KOs) frente a Kevin Salgado (15-1-1, 10 KOs) en un enfrentamiento de 10 asaltos. AMB ordena a Usyk-Dubois en los pesos pesados Resultados desde Orlando, Florida Like this: Like Loading...

