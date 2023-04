Resultados desde Orlando, Florida Por Damon González/LatinBox En un combate en el peso crucero Demetrius Banks (13-12-2, 5 KOs) de Detroit, Michigan, sorprendió a la multitud el sábado por la noche en el Caribe Royal en Orlando, Florida, al dar la sorpresa en el primer round al derrotar al previamente invicto Adrian Pinheiro (10- 1-1, 9 KOs) de Orlando, Florida. Durante un duro intercambio de golpes en la esquina, Banks atrapó a Pinheiro con un fuerte contragolpe que sacudió a Pinheiro y lo envió a la lona en el tiempo oficial de 2:45. Buena victoria por KO para Banks. En el evento coestelar, el contundente Idalberto Umara (10-1, 9 KOs) de Hulguin, Cuba, defendió con éxito su título de peso ligero de la AMB Fedecaribe al eliminar rápidamente a Braulio Rodríguez (20-6, 17 KOs) de Santo Domingo, República Dominicana. . Un tiro devastador al hígado derribó a Rodríguez y el árbitro Telis Assimenios detuvo la contienda en el tiempo oficial 0:26 segundos del primer asalto. Superwelter Jeovanny Estela (11-0, 3 KOs) Orlando, Florida. mordió su protector bucal y lo golpeó contra un muy duro Saúl Corral (23-20, 13 KO’s) de Sonora, México. Los tres jueces lo tenían 60-54 para Estela. El peso pesado Henrich Ruiz (3-0, 3 KOs) de Isla De La Juventud, Cuba venció al duro José H. Corral (20-33, 12 KOs) de Sonora, México con golpes duros que se quedaron justo en Corral que no salió. esquina para la cuarta ronda. El súper welter Ramiri “Bebo” DeJesus (3-0, 2 KOs) de Orlando, Florida, detuvo a Bryant Costello (1-8, 1 KOs) Fayetteville, NC. en el tiempo oficial 1:33 segundos de la tercera ronda por victoria por nocaut técnico. El súper mediano Jamar Pemberton (4-0, 4 KO’s) de Las Vegas, NV, continuó impresionando al terminar la noche de Juan Celin Zapata (7-23-2, 5 KO’s) de Bronx, NY en la marca de 2:08 de la estrofa inicial. El peso ligero Jonathan Cortés (2-0, 2 KOs) de Orlando, Florida armó sus tiros sacando de allí a Paul Amaro (0-2) de Fullerton, California en el tiempo oficial 0:55 segundos de la cuarta ronda por victoria por nocaut técnico. El peso ligero Shamara Woods (1-0) de Orlando, Florida, hizo su tan esperado debut profesional anotando una decisión unánime en cuatro asaltos contra Sarah Click (1-3-1) de Orlando, Florida. Los tres jueces lo tenían 40-36 para Woods. El peso semipesado Daine Smikle (2-0, 1 KO) de Orlando, Florida tuvo una actuación sobresaliente al anotar una victoria por decisión unánime sobre Angel Vasquez (0-5) de Springfield, MA. Los jueces oficiales anotan 40-36 en todos los ámbitos para Smikle. El peso pesado Brandon Lynch (4-0, 3 KO) de Albany, NY dominó en una victoria por decisión unánime contra un muy duro Dennys Reyes (3-5, 1 KO) de Filadelfia, PA. Los puntajes oficiales de los jueces fueron 38-37, 40-35 (2x). El evento fue presentado por Orlando Boxing Promotions y BoxLab Promotions en el Caribe Royal Resort en Orlando, Florida. Jones Jr pierde por decisión local ante Pettis en Milwaukee Like this: Like Loading...

