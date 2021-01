Ocampo encabeza el 16 de enero en Tijuana El peso súper welter Carlos “Chema” Ocampo (28-1, 18 KOs) se enfrenta a Abraham “Pitbull” Juárez (20-6, 8 KOs) en una pelea de diez asaltos el 16 de enero en el Grand Hotel de Tijuana. La única derrota de Ocampo se produjo en un desafío por el título mundial contra Errol Spence en 2018. En el co-estelar, los artistas de KO de peso welter Jorge “Chino” García (18-2, 16 KOs) y el invicto José “Berna” Lozano (8-0, 8 KOs) chocan en un combate a ocho asaltos. El evento se transmitirá en México por Azteca 7. Abdugofurov regresa el 28 de febrero Gervonta Davis obtiene dos premios AMB

