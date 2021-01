Gervonta Davis obtiene dos premios AMB La pelea del 31 de octubre entre Gervonta Davis y Leo Santa Cruz fue designada como la mejor del año por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que el nocaut entregado por el estadounidense al mexicano también recibió el premio al mejor KO del año. . La pelea, que se llevó a cabo en el Alamodome en San Antonio, Texas, contó con el Super Campeonato de peso súper pluma de la AMB y el Campeonato de peso ligero. Terminó por nocaut en el sexto asalto después de una acción frenética de ambos en la que dieron todo y realizaron grandes actuaciones. El estilo agresivo de Santa Cruz se cruzó con el estilo técnico de Gervonta y el mexicano lo metió en problemas varias veces durante la pelea. Sin embargo, la estrategia del estadounidense y sus excelentes habilidades prevalecieron a medida que pasaban las rondas. En el sexto asalto, un hermoso uppercut de izquierda sopló en la mandíbula de Leo y lo puso a dormir. A pesar de la tensión por la condición de Santa Cruz, el espectacular golpe conmocionó a la afición por su perfección y gran impacto, y por eso ha sido designado como KO del Año. Gervonta demostró ser uno de los mejores libra por libra de hoy y uno de los nombres más importantes en el rango de 130-135 libras. Ocampo encabeza el 16 de enero en Tijuana Anuncio de FBHOF Class of 2021

