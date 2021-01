Abdugofurov regresa el 28 de febrero El invicto peso súper mediano Azizbek Abdugofurov (13-0, 5 KOs) de Uzbekistán, clasificado mundialmente, regresará al ring el 28 de febrero contra un oponente que se anunciará en un sitio por nombrar. Abdugofurov obtuvo una gran victoria sobre el ex campeón mundial Dmitrii Chudinov en 2018. Ha agregado algunas victorias más a su récord desde entonces y ahora está listo para su debut en la pelea de 2021. Anteriormente en Queensberry Promotions, el agente libre Abdugofurov planea firmar con Vladimir Promotions e inmediatamente volver a estar activo. Esto fue confirmado por su manager Vikram Swapragasam, quien declaró: “Aziz fue el número 2 mundial clasificado por el CMB después de todo el arduo trabajo que había hecho dentro y fuera del ring. Desafortunadamente, no pudimos avanzar o mantener esa posición con Queensberry Promotions. Por lo tanto, decidimos terminar el contrato y avanzar hacia el título del WBC de nuevo “. Charr-Bryan para el 29 de enero en Florida Ocampo encabeza el 16 de enero en Tijuana

