Charr-Bryan para el 29 de enero en Florida Don King Productions ha reservado el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida para el 29 de enero. En el evento principal, el campeón de peso pesado de la AMB Manuel Charr (31-4, 17 KOs) se enfrenta al campeón interino de peso pesado de la AMB Trevor Bryan (20-0 , 14 KOs). Charr no ha peleado desde noviembre de 2017 y Bryan no ha peleado desde agosto de 2018, pero finalmente parece que esta pelea está sucediendo. En la pelea co-estelar, el campeón de peso crucero de la AMB Beibut Shumenov (18-2, 12 KOs) está programado para defenderse contra el clasificado # 8 Raphael Murphy (14-1, 11 KOs). Además, el ex campeón de peso pesado del CMB Bermane Stiverne (25-4-1, 21 KOs) está programado para enfrentarse al invicto Christopher Lovejoy (19-0, 19 KOs). No hay detalles sobre la televisión o la transmisión por el momento. La FIB ordena López-Kambosos Abdugofurov regresa el 28 de febrero

Top Boxing News

