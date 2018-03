By Héctor Villarreal

Ricardo “El Cientifico” Nuñez 132.25 vs Jeremy Triana 133.25

(WBC Latino lightweight title)



Jaime Arboleda 132.5 vs Elysson Marquez 132.75

Rafael Pedroza 119.5 vs Israel Hidrogo 119.5

Francisco Pachay 117.5 vs Yahar Callender 117.5

Edgardo Avila 125.5 vs Jonathan Carmona 128

Venue: Fantastic Casino Albrook Mall, Panama

Promoter: Promociones y Eventos del Istmo

TV: NexTV Panama