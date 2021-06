Nueva serie de peleas rumbo a México FacebookGorjeoReddit Una nueva serie de boxeo se dirigirá a México a partir del 3 de julio. Makina Boxing Promotions (Courtney Frye / CEO) tiene un contrato de nueve eventos con Televisa y Sky Sports que están transmitiendo sus eventos. El evento co-estelar del primer evento titulado “Futuros Campeones” será el invicto Jesús Saracho (8-0, 8 KOs) de Guanajuato, México vs Edwing Davilla (21-1, 13 KOs) de Aguascalientes. , Aguascalientes, México. El sitio del evento será el Foro Sur GDL en Jalisco, México. La pelea está programada para 10 rondas con los títulos ligeros vacantes latinos WBA / NABA y WBO en juego. Saracho, de 19 años, tiene actualmente los títulos juveniles de la OMB y los títulos interinos de la OMB Oceanía. El objetivo de su equipo ahora es un ranking mundial. “Este es un gran paso adelante para Jesús, pero él está listo para ello. Él demostrará que después de solo 9 peleas profesionales, merece ser uno de los 15 mejores peleadores del ranking mundial. ”Dijo su manager Ray Frye. En el otro evento co-estelar, el invicto golpe de poder Jonathan Fierro (8-0, 7 KOs) peleará por el título vacante de peso pluma juvenil de la OMB contra un oponente por anunciar. El evento se transmitirá por Televisa y Sky Sports una semana después del evento con mucho optimismo por la exposición que se le dará a los peleadores de Makina Promotions. “Es un sueño de los luchadores estar en cualquier plataforma al comenzar, así que solo puedo imaginar que significa mucho para ellos. Tener que viajar y no poder traer a familiares y fanáticos, siempre es bueno saber que pueden tomar el control remoto y mirar la televisión ”, dijo el director financiero / gerente general Ernesto Torres. Completando la cartelera: James Browning vs Victor Contreras 6 asaltos pesos súper pluma Luis Gallegos vs Jorge E. De Lara 4 asaltos peso pluma Emiliano Moreno vs Edgar Daniel González Cervantes 4 rondas pesos welter junior Alarenz Reynolds vs Ivan Joel Najera 4 asaltos pesos semipesados Zurdo, JoJo, Senisia comparten sus entrenamientos con los Medios González-Juárez chocan el viernes en Ciudad de Mexico

