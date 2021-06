Zurdo, JoJo, Senisia comparten sus entrenamientos con los Medios Por. Miguel Maravilla El ex campeón de peso súper mediano Gilberto “Zurdo” Ramírez (41-0, 27 KOs), Joseph “Jo Jo” Díaz Jr. (31-1-1, 15 KOs) y Seniesa “Super Bad” Estrada (20-0, 8 KOs) ) celebró una sesión de prensa el miércoles en Brickhouse Boxing Club en North Hollywood, California. Los tres peleadores pelearán en la misma cartelera la noche del viernes 9 de julio en el estadio Banc of California en Los Ángeles en vivo por DAZN. Esto es lo que dijeron los luchadores. Ramírez se enfrentará a Sullivan Barrera (22-3, 14 KOs) de Cuba en una pelea de peso semipesado de 12 asaltos en su debut en Golden Boy. Boletos de Pacquiao-Spence ya están a la venta Nueva serie de peleas rumbo a México FacebookGorjeoReddit

