Boletos de Pacquiao-Spence ya están a la venta El campeón mundial de ocho divisiones y el senador filipino Manny “Pac Man” Pacquiao y el invicto campeón mundial unificado del WBC y la FIB de peso welter Errol “The Truth” Spence Jr.se enfrentarán en un enfrentamiento por el campeonato de gran éxito que encabeza un Pay-Per-View de FOX Sports PBC el sábado. , 21 de agosto desde T-Mobile Arena en Las Vegas. Los boletos para el evento en vivo estarán a la venta desde este viernes 25 de junio a las 10 am PT y se pueden comprar a través de t-mobilearena.com y axs.com. Monster Inoue regresa triunfalmente a Japon Zurdo, JoJo, Senisia comparten sus entrenamientos con los Medios

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.