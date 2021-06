González-Juárez chocan el viernes en Ciudad de Mexico “Boxeo EstrellaTV” de EstrellaTV regresa el viernes desde el Foro Viena en la Ciudad de México con la pelea por el título mosca del WBC Fecarbox entre el actual campeón Christian “Chicharito” González (12-1, 3 KOs) y Saul “Baby” Juárez (25-13, 13). KOs). Además, en un par de combates de peso ligero, Pedro Iván Bernal Rodríguez (6-1, 2 KOs) se enfrenta a Jonathan Alejandro Escobedo (5-1) en un combate a ocho asaltos, y Randy Jaret Leon Loaiza (5-0, 1KO) se enfrenta a Juan. Carlos Ramírez García (4-0) en un partido de seis asaltos. Nueva serie de peleas rumbo a México FacebookGorjeoReddit Gamboa lesionado y Nyambayar es el nuevo rival de Colbert

