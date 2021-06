Gamboa lesionado y Nyambayar es el nuevo rival de Colbert El invicto campeón interino superpluma de la AMB Chris “Primetime” Colbert (15-0, 6 KOs) ahora se enfrentará al peso pluma # 2 del WBC Tugstsogt “King Tug” Nyambayar (12-1, 9 KOs) el sábado 3 de julio, encabezando el Showtime en vivo. Championship Boxing transmitido en Dignity Health Sports Park en Carson, California. Nyambayar reemplaza a Yuriorkis Gamboa, quien originalmente estaba programado para enfrentar a Colbert antes de sufrir una lesión durante el campamento de entrenamiento. El comienzo de la transmisión también contará con la invicta estrella en ascenso Michel Rivera luchando contra el contendiente de peso ligero Jon Fernández en una eliminatoria por el título de la AMB de 135 libras en el evento co-estelar. Lubin-Rosario en eliminatoria del WBC el sábado en Atlanta

