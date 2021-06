Lubin-Rosario en eliminatoria del WBC el sábado en Atlanta El súper peso welter Erickson “Hammer” Lubin se enfrenta al ex campeón unificado Jeison Rosario en una eliminatoria por el título del WBC en el evento co-estelar Davis-Barrios PPV el sábado en Atlanta. “Creo que esta es la pelea equivocada para Rosario después de una derrota por nocaut”, dijo Lubin antes de la pelea. “No importa si noqueo a Rosario o no. Mi trabajo es lucir bien y salir victorioso. Voy a entrar allí y mostrarle al mundo que puedo hacer quedar mal a cualquiera en esta división ”. Rosario dijo: “Primero y principal, tengo el poder de noquear a Lubin ya cualquiera en la división de las 154 libras. El campamento que he tenido, y las pequeñas cositas de conocimiento de zurdo que he recogido, me dan la confianza de que puedo noquear a Lubin. También habló sobre perder sus cinturones de la AMB y la FIB ante Jermell Charlo en septiembre pasado. “Lo que pasó en la pelea de Charlo fue una casualidad. Ganar los títulos no fue casualidad. Les mostraré a todos que me recuperaré de esa derrota y ganaré mi próxima pelea. No tengo ningún problema en tomar esta pelea. No es un error en absoluto. Esto es lo que hacemos. Nosotros peleamos.” Gamboa lesionado y Nyambayar es el nuevo rival de Colbert Conferencia de prensa inicial de Charlo-Castaño

