Conferencia de prensa inicial de Charlo-Castaño El campeón mundial unificado del CMB, AMB y FIB, Jermell Charlo, y su entrenador Derrick James hablaron con la prensa el sábado en la conferencia de prensa inicial de la batalla de Charlo contra el campeón mundial de la OMB, Brian Castaño, por el estatus indiscutible de peso súper welter. Castaño no estuvo presente. Los cuatro cinturones de 154 libras están en la balanza por primera vez en la historia el 17 de julio en vivo por Showtime desde AT&T Center en San Antonio. “Estoy trabajando el doble de duro de lo que puedes imaginar. Voy a ser diferente Voy a ser increíble ”- Charlo “Mi pronóstico es que yo voy a ganar y él sufrirá”, – Castaño JERMELL CHARLO “Una vez que pierdes una pelea, eso es lo más difícil. Perdí antes y me separa de mi hermano gemelo. Nunca ha perdido. Es un campeón invicto en este momento. Fui un campeón invicto que perdió y tuve que resolver las cuerdas. Esa pérdida marcó una gran diferencia para mí. “Después de vengarme de mi derrota, regresé para pelear contra Jeison Rosario, quien supuestamente era el chico nuevo. Realmente entrenamos de manera diferente para él porque era un tipo más grande. Pero nos mantuvimos fuertes y lo logramos. “Estoy emocionado de estar peleando en San Antonio. Saldremos de gira durante tres horas y media, escucharemos buena música R&B en el camino y nos ocuparemos de los negocios y la pasaremos bien en San Antonio. “Es más bajo que yo. Espero que intente lanzar muchos golpes al cuerpo. ¿Alguna vez has visto a alguien dormir conmigo? Si se encuentra con el golpe equivocado, tenemos un gran plan de juego. Haremos los ajustes. No nos detenemos. Seguiremos haciendo lo que hacemos. No le tengo miedo a ningún hombre. No hay nada que pueda detenerme en este momento. Estoy todo el camino arriba. “Si está diciendo que me va a hacer arriesgar mi vida, ¿qué crees que voy a hacer que haga con la suya? Si me haces arriesgar mi vida, será mejor que estés dispuesto a arriesgar tu vida. No soy yo con quien jugar. No solo soy devastador con mis golpes. Soy devastador con mi mente. No hay nada que pueda hacerme que yo no haya visto ya. He estado en el boxeo mucho más tiempo de lo que él puede imaginar. “Esta noche, el diecinueve de junio, mi hermano demostrará lo que valgo porque ese es mi gemelo. Todo lo que él puede hacer, lo puedo hacer yo. Vamos a hacer esto juntos. El 17 de julio, cuando se trata de mi pelea, estoy trabajando el doble de lo que puedas imaginar. Voy a ser diferente Voy a ser increíble. Me moveré. Yo boxearé. Lo que sea que él quiera, estoy con eso. Haga lo que haga, lo sacaré de su plan de juego. Ese es mi trabajo. “Brian Castaño es un gran luchador. Viene a pelear. No se detiene. Hace muchas cosas que son impresionantes para el resto de la multitud y siento que peleará. Él va a golpear. Él boxeará. Él retrocederá. Él seguirá adelante. Movimiento lateral. Derrick y yo hemos trabajado duro para prepararnos para todo. Se necesita mucho para saltar al ring y convertirme en un campeón indiscutible y, dicho esto, haré todo lo que pueda en mi fuerza de voluntad para ganar esta pelea. “Cuando gane el 17 de julio y unifique los cinturones y sea indiscutible, eso es solo un trofeo más para mí. Quiero que siga funcionando. Quiero ganar otro título mundial en la misma categoría de peso que mi hermano. Los ganamos en 154. Quiero ganarlos en 160. No hemos terminado “. BRIAN CASTAÑO “Me siento muy bien, estoy teniendo un gran campo de entrenamiento y estoy ansioso por subir al ring. Esta es la pelea de mi vida y me siento muy bien por ello. “Esta pelea es un gran honor y un privilegio. Tener la oportunidad de unificar los cuatro cinturones es una oportunidad única. Se trata de hacer historia. Solo unos pocos luchadores han podido lograrlo y escribir una página de oro en los libros de historia del boxeo. Planeo ser el primer latino en hacerlo. “Pelear en San Antonio es bastante grande y todos saben que Manu Ginóbili es un héroe allí. Todos admiramos y amamos a Manu, quien es uno de los mejores de Argentina en cualquier deporte. Si vas a San Antonio y naciste en Argentina como yo, es mejor que estés listo para darlo todo para mantener su legado. “Va a ser una pelea dura entre dos grandes campeones. Charlo es fuerte y un buen boxeador, pero nunca antes había sufrido en el ring. Lo hará el 17 de julio. “Mi predicción es que voy a ganar y él sufrirá”. DERRICK JAMES, entrenador de Jermell Charlo “Todo sobre el éxito se trata de superar la adversidad. Las adversidades del entrenamiento. La adversidad de prepararse para las peleas. El calor en Texas es una locura, y que él continúe presionando todo eso es impresionante. “Sabemos el tipo de boxeador que es Brian Castaño y nos estamos preparando para la mejor versión de eso. Es un buen luchador. Buen boxeador. Bueno técnicamente. Jermell mostrará en qué hemos estado trabajando y cómo ha progresado desde su última pelea hasta ahora. Verás su grandeza. “Castaño es un buen peleador y hay que respetar sus habilidades. Pero al mismo tiempo, Jermell es más atlético. El es mas rapido. Su atletismo y su intelecto marcarán la diferencia. Nuestro objetivo es dar lo mejor de nosotros y quitarle todos los atributos a Castaño. Con todo lo que hace bien, mi trabajo es asegurarme de que no tengamos la oportunidad de ver lo bueno que es “. Showtime Championship Boxing también contará con el invicto campeón interino de peso ligero de la AMB, Rolando “Rolly” Romero, enfrentándose a Austin Dulay en el evento co-principal, además del invicto peso mediano Amilcar Vidal enfrentándose al veterano contendiente Immanuwel Aleem en una pelea de 10 asaltos que abre la transmisión. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Eliminar la discriminación

