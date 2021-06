Round 12 con Mauricio Sulaimán: Eliminar la discriminación Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaiman / Presidente del WBC El pasado sábado 19 de junio se dio un paso histórico con la celebración del día 16 de junio, en torno a la lucha por el campeonato mundial del CMB en Houston, Texas. El campeón mundial Jermall Charlo defendió su título ante el mexicano Juan Macías Montiel en una pelea que fue dramática y espectacular. Una cartelera sensacional de boxeo promovida por TGB Promotions y Lions Only Promotions y transmitida por Showtime, que incluía una cartelera llena de acción. El decimonoveno marca la fecha en que el estado de Texas finalmente abolió la esclavitud, un evento que se remonta a 1865. El Consejo Mundial de Boxeo decidió conmemorar esta fecha dignificando la igualdad humana, y así continuar nuestra lucha contra cualquier forma de discriminación. Después de analizar algunas propuestas de diseño, seleccionamos el maravilloso arte producido por Estudio Menchaca y se creó una obra maestra única, que representa la ruptura de las cadenas y el apretón de manos de la hermandad. No podría haber sido un mejor momento para hacerlo; Precisamente el jueves pasado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley para convertir esta fecha en feriado nacional. El WBC celebrará este día todos los años, produciendo un cinturón conmemorativo, tal como lo hacemos con el 5 de Mayo y el 16 de septiembre. Fue un fin de semana con mucha actividad boxística. Top Rank promocionó una cartelera en Las Vegas, transmitida por ESPN; Golden Boy tuvo show en El Paso, con transmisión en DAZN y la participación de Jaime Munguía luciendo genial y Roca Zamora perdió su título mosca del CMB ante Marlen Esparza, en una pelea sensacional que seguramente brindará una revancha. Tom Brown y PBC promocionaron el programa de Houston en Showtime donde, además de Charlo vs. Macías, hubo una guerra total entre los mexicanos Pitbull Cruz y Francisco Bandido Vargas. Finalmente, en Guadalajara, México, el Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, emocionó al público con una demostración de clase y coraje, con una fabulosa exhibición ante Héctor Macho Camacho Junior en el Estadio Jalisco, en una función transmitida en pay-per. -vista. y por Azteca TV. Un momento muy emotivo sucedió al final – Julio César y Canelo Álvarez se abrazaron en el ring ya que es la entrega de la antorcha de uno a otro como la máxima figura de México. Ayer fue el Día del Padre, que generó muchas emociones en la mayor parte de la humanidad. Muchos pudieron compartir y disfrutar esta festividad con sus padres y familias, luego de una pandemia que nos mantuvo a todos alejados de nuestros seres queridos. El año pasado ni siquiera podías visitar, mucho menos abrazar y besar a tus padres. Muchos de nosotros pasamos un día lleno de recuerdos. Aquellos de nosotros que ya no tenemos presencia física, tenemos nuestros maravillosos recuerdos eternos. En mi caso, recibí muchos mensajes hermosos de personas recordando a mi papá en este día tan especial. ANÉCDOTA DE HOY Hace unos 15 años, viajé a Hermosillo para acompañar a mi papá a una pelea con nuestro campeón de peso ligero José Luis Castillo. El promotor era Fernando Beltrán, y luego del pesaje íbamos a tener una reunión de producción; Beltrán llamó a un sobrino suyo, que tenía 20 años, y le pidió que atendiera a mi papá mientras íbamos a la reunión. Sentado en el bar del vestíbulo, el niño estaba nervioso y no sabía de qué hablar. Bueno, de repente, de la nada, dijo: “Mire Don José, ¿ha visto a esa chica caliente de allá?”. Mi papá se rió tanto y a partir de ahí no dejaron de hablar en toda la tarde. Ese domingo, después de la pelea, fue el Día del Padre. Beltrán y yo fuimos a comer con mi papá, ya que él volaba a Los Ángeles y nosotros volamos a la Ciudad de México. Una comida que recuerdo como si fuera hoy, porque Fernando acababa de perder a su padre y estaba llena de cariño, recuerdos y emoción. “Fernando, ten la seguridad de que siempre serás como un hijo para mí, y puedes contar conmigo y mi familia incondicionalmente”, dijo mi papá con esa voz reconfortante y cálida que te hizo sentir que todo siempre estará bien. Agradezco sus comentarios en [email protected] Conferencia de prensa inicial de Charlo-Castaño Loma y Tank en el centro de atención esta semana

