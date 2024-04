Nonaka derrota al ex campeón Soliman por titulo OPBF en Japón Por Joe Koizumi

Fotos de la revista Boxing Beat, Joe Koizumi Dos veteranos boxeadores se enfrentaron furiosamente con el título vacante de peso súper mediano de la OPBF en juego el sábado en Sakai, Osaka, Japón. El zurdo japonés, ex campeón de la OPBF de 160 libras Yuki Nonaka (38-12-3, 11 KOs) se apoderó del cinturón regional de 168 libras al lograr una decisión cerrada pero unánime (115-114, 115-113, 118 -110) sobre el australiano ex campeón mundial de la FIB Sam Soliman (49-19-1, 19 KOs), en doce rounds muy reñidos. Fue un asunto reñido en el que rara vez cada uno atrapó al oponente con precisión. Nonaka, sin embargo, fue un poco más agresivo, ocasionalmente anotando con izquierdas rectas del zurdo al complicado y poco ortodoxo australiano. Sam experimentó aquí su primer revés a pesar de sus victorias anteriores en un par de combates en 2003. Promotor: Promociones Mitsuki. Nuñez KOs Vicente en por titulo latino WBC en Ciudad de Panamá Miniel KOs Torres y es el campeón panameño de las 140 libras Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.