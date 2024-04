Nuñez KOs Vicente en por titulo latino WBC en Ciudad de Panamá Por. Gabriel F. Cordero El panameño Ricardo “El Científico” Núñez (23-6,21KOs) se impuso por nocaut en ocho rounds al cubano panameño Pablo “The Judge” Vicente (23-3, 17KOs) en un combate por el titulo latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo en un evento llamado “Ahora o Nunca” el sábado 6 de abril en el Centro de Combates de Pandeportes del Gobierno Nacional y que fue organizado por las empresas Best Box y Master Promotions que han venido realizando eventos de boxeo en una gran alianza publico privada llamada “Sembrando Campeones” con el promotor uruguayo, Sampson Lewkowicz y el presidente de Panamá, Laurentino “Nito” Cortizo. El árbitro del combate fue el reconocido internacional Hector Afu que quedó a un solo combate de estar presente en el centro del ring en 350 peleas desde 2003. Este ha sido el ultimo evento de boxeo profesional con el apoyo de esta administración gubernamental y que también incluye un moderno gimnasio de boxeo llamado “Tierra de Campeones” en la mítica turística icónica cinta costera de la ciudad de Panamá. En otro combate el Prospecto del Año 2023 en Panamá, el nicaragüense panameño , Harvin “Manimal” Aguirre, gano el reconocido campeonato FECARBOX (WBC) del peso welter al vencer por KOT en siete rounds al dominicano Ángel Rosa Martínez. Otro cubano panameño, Yunior Meléndez, defendió con éxito el título semipesado FEDELATIN de la AMB tras un triunfo por decisión unánime sobre el dominicano Bernardo Jiménez Suárez. El prospecto local Orlando “El Virus” Mosquera derrotó por decisión unánime al veterano Hernán Cortez. Nonaka derrota al ex campeón Soliman por titulo OPBF en Japón Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.