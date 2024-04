Durán reaparece junto a Mike Tyson en EEUU Por. Gabriel F. Cordero La leyenda del boxeo panameño y mundial ,Roberto “Mano de Piedra” Duran ha sido visto en imágenes que se publicaron en las redes sociales durante un evento con Fiterman Sports Group en Chantilly, Virginia junto a otra leyenda, Mike Tyson firmando autógrafos y tomándose fotografías fanáticos durante el pasado fin de semana. “Buenos días, familia. Cada día mejorando, y agradecido con mi Dios y todos sus mensajes de cariño. Por acá estoy compartiendo con mi amigo que quiero mucho Mike Tyson. Pa’ la próxima voy sin camisa. Se les quiere de gratis. Manos de Piedra”, escribió el excampeón de cuatro divisiones de peso. “Manos de Piedra” Durán habría tenido un bloqueo auriculoventricular (AV) completo que es un trastorno cardíaco que afecta al sistema de impulsos eléctricos que controlan los ritmos y frecuencia de los latidos del corazón y tuvo que realizarse un implante de un marcapasos semanas atrás en un Hospital de la Ciudad de Panama. Duran y Tyson han sido muy cercanos durante varios años y existe mucho aprecio, respeto y amistad entre ambos desde los años 80s. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El futuro del boxeo Olímpico Nuñez KOs Vicente en por titulo latino WBC en Ciudad de Panamá Like this: Like Loading...

