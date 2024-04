Round 12 con Mauricio Sulaimán: El futuro del boxeo Olímpico Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán El Comité Olímpico Internacional (COI) manifestó recientemente su postura con relación al boxeo y su futuro en los Juegos Olímpicos.

El COI categóricamente confirmó que IBA, antes llamada AIBA, queda fuera de cualquier reconocimiento como la Asociación Internacional encargada de administrar el boxeo olímpico. Además, adelantó que está en búsqueda de un nuevo grupo que adquiera la administración de nuestro deporte, de lo contrario, el boxeo quedará excluido de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Nuestro deporte está atravesando por la peor crisis a nivel amateur, derivado por la pésima administración que ha tenido la AIBA desde hace 15 años. Al llegar un nuevo presidente a dicha federación, Wu Ching-Kuo, todo empezó a cambiar. Eligieron tomar un camino que resultó ser el equivocado, se acabó el interés por el deporte y sus participantes, pero sí por temas comerciales y económicos. La AIBA se convirtió en mánager al firmar boxeadores, y en promotor, y su interés se centró en un limitado número de boxeadores de pocos países, y no en la masificación mundial. El cambio más peligroso fue abrir la participación de boxeadores profesionales. Esto ha causado una gran cantidad de problemas estructurales en todo el mundo, hay confusión y desorden, anarquía total. Todo comenzó en Río 2016, en el que los profesionales compitieron, lo que provocó un total fracaso, ya que la intención de AIBA era que los grandes campeones participaran, y así lograr hacer un gran negocio. La comunidad del boxeo mundial rechazó por completo esta iniciativa. El boxeo amateur y profesional son completamente diferentes, y es totalmente inaceptable que profesionales combatan contra amateurs. Muchos factores son diferentes entre uno y otro, como la experiencia, el poder en el golpeo, la resistencia, el número de rounds, pues mientras el amateur pelea tres rounds, el profesional lo hace cuatro, seis, ocho,10 y hasta 12 rounds. El profesional da el peso para una pelea y se rehidrata, mientras que el amateur tiene que estar en peso durante semanas para competir en los torneos. El amateur pelea por la gloria olímpica sin remuneración económica, y comúnmente son muy jóvenes; en tanto, el profesional pelea para ganar dinero y buscar la gloria de ser campeón, etc… El COI no ha podido encontrar solución a este grave problema, desconoció a la AIBA desde 2019, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como París 2024 serán llevados por un comité interno del COI. El problema más importante es que han mantenido el reglamento de competencia establecido por AIBA, y al día de hoy, cualquier boxeador puede participar en eliminatorias y en los Juegos Olímpicos sin importar si se trata de un jovencito amateur o un gran campeón mundial de boxeo profesional. No existe ningún criterio que determine el nivel de los competidores, y es por ello, que puede resultar peligroso en varios sentidos. Lo más elemental en el boxeo profesional es cuidar el nivel de competencia, boxeadores de cuatro rounds pelean contra los de cuatro, y así sucesivamente. Es como en el karate, donde existen los colores de las cintas, no es lo mismo la blanca que la marrón, y en cinta negra hay ocho niveles (dan). Es peligrosísimo que se encuentren peleadores desnivelados, y como están las reglas actualmente, Saúl El Canelo Álvarez puede subir a un ring, y enfrentarse con un jovencito de 18 años, con mínima experiencia. Existe una federación de recién creación llamada World Boxing, lidereada por algunas naciones como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y varios más, que requieren la afiliación de 40 países para ser considerados elegibles por el COI. Su presidente es Boris van der Vorst, y al día de hoy, es el grupo más sólido para llevar a buen puerto el futuro del boxeo amateur, y salvarlo de su extinción en los Juegos Olímpicos. Precisamente, este pasado 6 de abril se conmemoró un aniversario más del inicio de los Juegos Olímpicos modernos. Fue en 1896 cuando dieron inicio, y el boxeo fue incluido desde 1904; sería trágico que nuestro deporte desaparezca del evento deportivo más importante del mundo, y del cual han salido tantas estrellas hacia el profesionalismo. AIBA, ahora llamada IBA, se ha convertido en un circo, sin pies ni cabeza. Tras muchos intentos de salvar el reconocimiento del COI, y al ahora estar totalmente expulsados, han dado otro giro a su actividad. IBA está organizando eventos en algunos países del mundo, de carácter amateur, profesional, mixto y una aberración que llaman semi pro. El conflicto es tremendo, pues son promotores, managers, y además, ya dan cinturones IBA, o sea que son también organismo. Ya veremos en qué termina esta delicada situación, por nuestro lado seguiremos apoyando el boxeo amateur, desde nuestra trinchera con los programas que han sido muy exitosos en México, Uruguay, Argentina, España, Estados Unidos, Nicaragua, Polonia, Ucrania, y muchos países más. ¿SABÍAS QUE…? Una gran cantidad de legendarios campeones mundiales salieron de los Juegos Olímpicos, tras obtener su medalla brincaron al profesionalismo para convertirse en monarcas, algunos de ellos son: Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Sugar Ray Leonard, Leon y Mike Spinks, Óscar de la Hoya, Roy Jones, y los actuales Vasyl Lomachenko y Oleksandr Usyk, entre muchos otros más. ANÉCDOTA DE HOY Mi papá estuvo muy al pendiente de qué sucedía en la AIBA, tras la salida del ex presidente Anwar Chaudry. Al ver las aberraciones del Dr. Wu decidió crear el Comité de Boxeo Amateur dentro del WBC, para así servir como una plataforma segura y confiable para el desarrollo del boxeo de aficionados de manera masiva alrededor del mundo. El WBC ayudará a crear programas de boxeo amateur, pues la AIBA desprotegió a la mayoría de los países, y sólo busca apoyar a un puñado de peleadores para meterse al negocio del boxeo. Muchos miembros del WBC han hecho una gran labor en este comité como Miguel de Pablos, Jill Diamond, Marcos Arienti, Oksana Semenishina, Bismarck Morales, Sampson Lewkowicz, Sergio Márquez y agrupaciones en México con líderes como Érik y Pelucho Morales, Carlos Bondojo Hernández, Isaac Mora, Daniel Aceves, Monroy y muchísimos más. "El boxeador nace en las cunas más humildes, y es el boxeo el que les brinda la oportunidad de llegar a ser alguien en la vida; es nuestra obligación apoyarlos antes, durante y después de sus años de gloria en el ring", siempre decía don José Sulaimán. Mi hermano Pepe, Rudy Téllez y Nancy Rodríguez crearon el Amateur Green Belt Challenge, en California, y el último sábado, Steven Navarro, quien de niño ganó dicho torneo WBC amateur debutó en DAZN, con tremendo triunfo. Agradezco tus comentarios en [email protected]

