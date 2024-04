Conferencia de prensa de Tyson Fury El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, celebró una conferencia de prensa el miércoles en su ciudad natal de Morecambe, Inglaterra. Faltando 38 días para que Fury se enfrente a Oleksandr Usyk por el título indiscutible de peso pesado en Riad, Arabia Saudita, el Rey Gitano parecía estar en gran forma y de buen humor. Fury dijo que su ventaja de tamaño será decisiva. “No podía hacer nada con Derek Chisora. Todos vimos la pelea. Fue una pelea 50/50, podría haber sido de cualquier manera. Así que no, a menos que haya llegado a los 38 o 39 años en los últimos dos años, a pasos agigantados”. Sobre los informes de que el ex campeón de peso pesado Wladimir Klitschko le ofreció consejos a Usyk, Fury dijo que el consejo de Wlad sería sobre cómo perder ante el Rey Gitano. “¿Cómo podría mi viejo amigo Wlad dar algún consejo a alguien? Porque él mismo lo habría usado si tuviera algún consejo o idea de cómo vencerme”. Feliz cumpleaños al Monster Naoya Inoue Round 12 con Mauricio Sulaimán: El futuro del boxeo Olímpico Like this: Like Loading...

