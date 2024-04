Miniel KOs Torres y es el campeón panameño de las 140 libras Por Héctor Villarreal

Fotos: Martín Pérez El superligero Jonathan “Alta Gamma” Miniel (5-0, 5 KOs) detuvo a Jonathan “El Bloque” Torres (4-1, 1 KO), a los 3:00 del primer asalto para reclamar el campeonato nacional vacante en la pelea principal del evento de la cartelera del Boxing Summer Fest en el que Laguna Premium presentó a las principales estrellas en ascenso locales enfrentando oponentes de su mismo nivel, la noche del jueves en la Arena Roberto Durán de la Ciudad de Panamá, Panamá. En el evento co-estelar a 8 asaltos, los pesos pluma Kadir Macías (3-0-1, 0 KOs) e Hibrahim Valdespino (3-0-1, 2 KOs) lucharon por un épico empate dividido en la principal candidata a Pelea del Año. Valdespino se sobrepuso a 2 caídas en el round 4 producto de un potente gancho al hígado. Las puntuaciones fueron 76-74, 74-76 y 75-75. En otro choque de prospectos panameños con récords similares, los pesos mosca Ángel Bethancourt (5-0, 5 KOs) y Santos Villar (2-2, 1 KOs) protagonizaron una dramática pelea hasta que el árbitro Iván Ballesteros decidió detener la pelea a los 2:32. del sexto y último asalto, declarando ganadora a Bethancourt por nocaut técnico. _ Nonaka derrota al ex campeón Soliman por titulo OPBF en Japón Murtazaliev vence a Culcay y gana el título de las 154 libras de la FIB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.