Nigel Benn, de 55 años se lesiona y se pospone pelea ante Bika El ex campeón mundial Nigel “The Dark Destroyer” Benn (42-5-1, 35 KOs) se retiró de su pelea de regreso el 23 de noviembre contra el ex campeón mundial Sakio “The Scorpion” Bika (34-7-3, 22 KOs) en Resorts World Arena en Birmingham, Inglaterra. El ex rey de peso medio y súper mediano de 55 años sufrió una lesión en el hombro mientras entrenaba. La última pelea de Benn fue una derrota de noviembre de 1996 contra Steve Collins. Canelo, un favorito 4: 1 sobre Kovalev Entrevista con Eddy Reynoso el entrenador de Canelo Alvarez

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.