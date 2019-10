Entrevista con Eddy Reynoso el entrenador de Canelo Alvarez Por Hesiquio Balderas Eddy Reynoso, entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez, tiene un nuevo desafío en la tarea y es preparar a su joven superestrella para pelear por primera vez en el límite de peso de 175 libras y asegurarle a Canelo un lugar en el Salón de la Fama del Boxeo si sale victorioso el sábado contra el campeón mundial de peso semipesado de la OMB Sergey Kovalev. “Nosotros, como equipo, siempre estamos observando las clases de peso que nos rodean y pensamos que esta era una pelea que tendría sentido”, dijo Reynoso, nominado por 3 veces entrenador del año. “Queremos hacer historia, Kovalev ya se ha hecho un nombre en el boxeo, tiene un legado, se ha enfrentado a grandes luchadores en su división. Sabemos que tenemos una gran oportunidad de vencer a un gran campeón como Kovalev, por lo que decidimos hacer que la pelea suceda. “No queríamos tener una pelea de ajuste en 175 porque Saul tiene mucha experiencia dentro del ring de boxeo”. Él está en condiciones de pelear contra cualquiera y esta es la pelea que queríamos. Todo lo que tenemos que hacer es observar a los luchadores que nos rodean de 160 a 175 y veremos qué sucede ”, mencionó Eddy. “Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Saul es un boxeador joven y experimentado, pero como dije, tiene un largo camino por recorrer. Estamos buscando defender los títulos, pero lo primero es lo primero. Tenemos que derrotar a Kovalev, que no es fácil. Es un campeón mundial y nos respetamos mutuamente. Con suerte, podemos ganar el 2 de noviembre y veremos qué sigue para mayo de 2020 ”, concluyó Reynoso. Nigel Benn, de 55 años se lesiona y se pospone pelea ante Bika Mendez retiene titulo OMB ante Aragon con decision tecnica divida en Puerto Rico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.