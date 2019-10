Mendez retiene titulo OMB ante Aragon con decision tecnica divida en Puerto Rico Fotos: Marcos Mejias Ortiz / PRBBP El campeón de peso mínimo de la OMB, Wilfredo “Bimbito” Méndez (15-1, 5 KOs) ganó por decisión técnica dividida cuando la pelea se detuvo al comienzo del séptimo round debido a un corte en la frente de Axel Aragón (13-3-1, 8 KOs) el sábado por la noche en el Coliseo Rubén Zayas Montañez en Trujillo Alto, Puerto Rico. Las cartas fueron 68-65, 67-66 para Méndez y 67-66 para Aragón.



Méndez dominó con su boxeo y movimiento, pero en la cuarta ronda, durante un intercambio, Aragón lo envió a la lona. Méndez hirió a Aragón en el quinto round con buenos golpes en el cuerpo, pero en el sexto round un choque de cabezas causó que la herida no le permitiera continuar en la pelea. Stevenson gana el titulo de las 126 lbs de la OMB

