Stevenson gana el titulo de las 126 lbs de la OMB Fotos: Sumio Yamada En una pelea por el título mundial de peso pluma vacante de la OMB, el Estadounidense ex medallista Olímpico Shakur Stevenson (13-0, 7 KOs) vencio fácilmente a Joet Gonzalez (23-1, 14 KOs) durante doce rounds el sábado por la noche frente a 2.828 fanáticos en El Centro de Convenciones Reno-Sparks en Reno, Nevada.



Stevenson fue simplemente demasiado rápido para González, quien no pudo lanzar mucha ofensiva. Al final, Stevenson ganó por puntajes de 119-109 en las tres tarjetas. “Este es un gran sentimiento. Uno de los mejores sentimientos de mi vida “, dijo Stevenson. “Tengo mucho respeto por Joet (el hermano de su novia). Es un gran luchador. No tengo nada en contra de él. Si él decide ser bueno conmigo, yo seré bueno con él “. Stevenson ya sabe cuál quiere que sea el próximo desafío en su carrera.¡Josh Warrington! Eres un campeón, ahora yo soy un campeón. ¡Hagámoslo! Quiero unificar títulos “. Stevenson se convirtió en el primer olímpico masculino medallista de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en convertirse en campeón mundial. Mendez retiene titulo OMB ante Aragon con decision tecnica divida en Puerto Rico Resultados desde Jalisco

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.