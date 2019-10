Canelo, un favorito 4: 1 sobre Kovalev El campeón mundial de peso medio y súper mediano de la AMB y el campeón de la franquicia del WBC Canelo Álvarez (51-1-2, 34 KOs) abre la semana de la pelea como -400 favorito para derrotar al campeón de peso semipesado de la OMB Sergey “Krusher” Kovalev (34-3-1, 29 KOs) el sábado en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Los fanaticos de Kovalev pueden obtener +300. El combate se puede ver en DAZN. Los fanáticos están invitados a asistir a las “grandes llegadas” de Canelo y Kovalev el martes en el lobby principal del MGM Grand. Kovalev llega a las 12:15 p.m. y Canelo llega a las 12:45 p.m. Los boxeadores de la cartelera llegarán antes. 11:30 am -Seniesa Estrada y Marlen Esparza

11:45 am- Blair Cobbs y Carlos Ortiz

12:00 pm- Ryan García y Romero Duno Nigel Benn, de 55 años se lesiona y se pospone pelea ante Bika

