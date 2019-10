DAZN apuesta por el boxeo. Por.Gabriel F. Cordero DAZN y su sistema de transmisión en línea de eventos deportivos en vivo ha realizado una alianza con Snapchat para la transmisión de nuevo contenido multimedia y seguimiento para la pelea entre Canelo Álvarez y Sergey Kovalev, que se realizará el próximo sábado 2 de noviembre. El acuerdo ha comenzado este 28 de octubre con la transmisión de DAZN Fight Week, un programa dedicado a la trayectoria del estelar Mexicano Álvarez y el Ruso Kovalev. DAZN Fight Week se ha estrenado en la página Discover de Snapchat en Estados Unidos este lunes 28 de octubre y se presentaran capítulos todos los días de esta semana de la pelea de Canelo Álvarez. Los episodios presentan situaciones sobresalientes de Canelo, así como versiones reducidas de 40 Days. 40 Days: Canelo vs. Kovalev es el documental que ha sido producido por la empresa multimedia de Lebron James, el jugador Mexicano de football, Carlos Vela, jugador de la MLS y DANZ. DAZN busca que el boxeo y el deporte lleguen a una audiencia completamente nueva. Estos programas deberan aprovechar el alcance de snapchat y destacar la emocion del mundo deportivo”, dijo Jamie Horowitz, vicepresidente de contenidos de DANZ La pelea entre Canelo Álvarez y Kovalev es por el campeonato de la OMB de las 175 libras y se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las vegas, Nevada. Conferencia de prensa de la mesa Berchelt-Sosa en Carson Canelo, un favorito 4: 1 sobre Kovalev

