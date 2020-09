Nery vence a Alameda y gana el título gallo del WBC El invicto peso súper gallo Luis “Pantera” Nery (31-0, 24 KOs) logro una decisión unánime en doce rounds sobre su compatriota previamente invicto Aaron Alameda (25-1, 13 KOs) para reclamar el título vacante de peso súper gallo del WBC el sábado por la noche en el Mohegan Sun en Uncasville, Connecticut. Nery lució más táctica y paciente con el nuevo entrenador Eddy Reynoso. Las puntuaciones fueron 115-113, 116-112, 118-110 para Nery, cuya racha de 11 KOs termina. Nery dijo: “Alameda tiene un buen jab, definitivamente conectó, pero siempre sentí que tenía la pelea bajo control. Su defensa fue buena, pero al final realmente apreté mi ataque y pude conseguir la victoria. “Sabemos que tenía mucha experiencia como aficionado, así que nos preparamos para un oponente de calidad. No es una excusa, pero no he peleado en un año, así que creo que eso afectó un poco mi desempeño. “Obtuve la victoria porque di los mejores golpes. Siempre buscas el nocaut, pero él usó mucho el jab y eso me desconcertó un poco hasta que pude conectar más al final de la pelea. “Hay muchos buenos boxeadores en esta división. Ha salido el nombre de Brandon Figueroa, pero lo consultaremos con el equipo y partiremos de ahí. Estamos listos para pelear contra cualquiera en 122 libras. No le tememos a nadie “. Roman vence a Payano en eliminatoria del WBC

