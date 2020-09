Roman vence a Payano en eliminatoria del WBC En una eliminatoria de peso súper gallo del WBC, el ex campeón mundial unificado Danny Roman (28-3-1, 9 KOs) ganó una decisión unánime en doce asaltos sobre el ex campeón de 36 años Juan Carlos Payano (21-4, 9 KOs) en Sábado por la noche en el Mohegan Sun en Uncasville, Connecticut. El desvalido 20: 1, Payano, le dio a Roman todo lo que pudo manejar, pero de alguna manera se encontró con un veredicto 3x 116-112. Roman pareció dejar caer a Payano justo en la campana final, y no dictaminó ninguna caída. Payano tenía una gran ventaja en las estadísticas de golpes por lo que vale.“No le quito nada a Payano”, dijo Roman. “Sabía que sería una pelea dura. Él trajo todo lo que pudo y yo lo tomé, hice una pelea y salí victorioso. “Siguió aterrizando su uppercut al cuerpo al principio, pero ajustamos nuestra defensa para evitar el tiro y tratamos de presionar. No podía pelear con él, así que tuve que boxear y usar mi distancia un poco más. “Me estaba contrarrestando bien porque no le quitaba distancia. Tenía que bloquear o apartarme del camino. Después de que comencé a hacer eso, funcionó y comencé a lanzar combinaciones. Vi que lo estaba lastimando en el cuerpo, así que seguí presionando. “Estaba tratando de ganar cada round y dominar. En las últimas cuatro rondas, mi entrenador me dijo que lo intensificara para que no sucediera lo mismo que sucedió en mi última pelea. Eso es lo que hicimos. Hicimos las últimas rondas convincentes. “Estamos al nivel y listos para pelear contra el ganador de Luis Nery vs. Aaron Alameda. Todavía tengo asuntos pendientes con Murodjon Akhmadaliev. Quiero esa revancha. Si no es así, entonces estoy listo para pelear con Angelo Leo. “Siempre es bueno tener la mano levantada. No puedo quitarle nada a Payano. Es un veterano y conoce muchos trucos. Tuve que adaptarme. Se siente bien volver a ganar y estoy buscando mantener esa sensación “. Nery vence a Alameda y gana el título gallo del WBC ¨Manchester Indoor¨ sería la nueva sede del boxeo Británico

