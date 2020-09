Boxing News

En un choque de unificación por el título mundial súper welter, el campeón del WBC, Jermell Charlo (34-1, 18 KOs) se llevó los cinturones de la AMB y la FIB de Jeison “Banana” Rosario (20-2-1, 13 KOs) por KO en el octavo round el sábado por la noche. en el Mohegan Sun en Uncasville, Connecticut. A Charlo se le atribuyó una caída temprana en el primer round, aunque parecía que el pie de Rosario se deslizó fuera del ring. Después de eso, Rosario procedió a pelear bastante bien hasta el final del sexto round cuando fue derribado nuevamente. Esta vez estaba herido. Un jab de Charlo al vientre terminó a Rosario en el octavo round. El tiempo era: 21. Charlo dijo después: “Definitivamente probé que soy más que un golpeador, pero también demostré una vez más que soy un gran boxeador. Me daría una A esta noche. Seguí mi plan de pelea y escuché a mi entrenador. Todo lo que hicimos en el campamento, lo usé en esta pelea. Me esforcé todo el camino durante el campo de entrenamiento. Ha sido un largo viaje para mí. Llevo los campeonatos a casa de mi familia como me dijeron. “Sabía que iba a seguir viniendo después de la primera caída. Siguió presionando durante cuatro o cinco rounds hasta que lo derribé nuevamente. Estoy creciendo y aprendiendo que el nocaut llega. Sé que tengo poder explosivo en ambas manos. Utilicé mi jab más que cualquier otro golpe en esta pelea y eso es lo que me dio estas correas. “Rosario pega fuerte, pero si hay que saber desgastar a un luchador. Así es como le quitas el poder. “Creo que algunos de los golpes anteriores que conecté lo lastimaron antes del jab. El golpe al cuerpo que aterrizó solo dio en el punto correcto. Le deseo lo mejor. Le doy respeto a cualquier hombre que suba al ring. Espero que se recupere y se recupere. “Es Lions Only para siempre. Hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo. Los sueños se hacen realidad. Esto es parte de mi sueño y parte de mi destino. Estoy satisfecho y feliz. “Ahora mismo sé que voy a hablar con los órganos sancionadores y ver qué sigue. Sostengo la corona. Soy el rey. Veremos qué sigue “. Nery vence a Alameda y gana el título gallo del WBC

