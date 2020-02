Nery retorna en las 122 libras el 28 de marzo en Las vegas Showtime ha anunciado que el invicto ex campeón de peso gallo del WBC, Luis Nery (30-0, 24 KOs) encabezará una transmisión el 28 de marzo en Las Vegas. Nery y enfrentará al invicto Aaron Alameda (25-0, 13 KOs). La pelea será en las 122 libras y es de esperar que Nery haya dejado sus problemas de peso en las 118 libras. En ese mismo evento el peso pesado Otto Wallin (20-1, 13 KOs) enfrentara al ex campeón mundial Lucas “Big Daddy” Browne (29-2, 25 KOs). Además, los semipesados ​​Joseph George (10-0, 6 KOs) y Marcos Escudero (10-1, 9 KOs) se enfrentan en una revancha de un choque ShoBox. Mauricio Sulaiman: El WBC tiene reducción de rounds para peleas titulares Bimbito Méndez retiene el título de 105 libras de la OMB en Panamá

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.