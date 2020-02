Mauricio Sulaiman: El WBC tiene reducción de rounds para peleas titulares Únicamente las peleas de campeonato mundial y campeonato plata serán autorizadas a 12 episodios Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), basado en la recomendación de su comité médico, votó unánimemente para reducir de 12 a 10 rounds todas las peleas de campeonato filiales al organismo. Únicamente las peleas de campeonato mundial y campeonato plata serán autorizadas a 12 episodios. Se recomienda, inclusive, 8 rounds para los campeonatos regionales que manejan un menor perfil de nivel de experiencia de los boxeadores. El boxeo es un deporte de contacto y puede resultar peligroso cuando no se cuida al máximo todas las medidas, que a través de los años, se han logrado implementar para maximizar la protección de los peleadores. Los boxeadores son guerreros; gladiadores que están dispuestos a darlo todo arriba del ring. A ellos no les importa si son 10, 20 ó 50 rounds, ellos pelearían hasta la muerte, tal y como sucedía en la época de los romanos. La regla más importante de la historia del boxeo fue el reducir las peleas de campeonato mundial de 15 a 12 rounds. Este cambio ha salvado vidas y ha dignificado la calidad de vida de todos los pugilistas al terminar su carrera arriba del ring. El destino llevó a mi papá a conocer al Dr. Gerald Finerman, cuando ambos estaban haciendo ejercicio sobre una caminadora. La plática los llevó a conocer que uno era director de un área importante del hospital UCLA, y el otro, presidente del WBC. De ahí nació un programa de estudios de lesiones cerebrales patrocinado por donativos del CMB. Dichos estudios arrojaron información valiosísima, que además de dar los elementos al WBC para cambiar reglas, fue la base para estudios posteriores de la NFL, y son los que crearon el protocolo de atención en todas las salas de urgencias de los hospitales del mundo. Los doctores Finerman, Hovda, Martin y Giza, con sus equipos correspondientes, deben ser considerados héroes de la humanidad, por esta aportación. Entre otras cosas, los estudios determinaron que la duración de las peleas era causal de muchos padecimientos para los peleadores. Después de 30 minutos de combate, el atleta presenta altos niveles de deshidratación, sumado a la fatiga por el desgaste físico, resulta una combinación mortal si se llega a recibir un golpe fuerte en la cabeza. Fue así que, en 1983, don José Sulaimán redujo de 15 a 12 rounds las peleas de campeonato mundial. Es ahora, que 38 años después, el WBC toma el siguiente paso para proteger a los boxeadores en desarrollo. Los títulos internacionales, continentales, regionales, nacionales, etcétera, serán disputados a 10, o inclusive, ocho rounds. Estudios médicos y estadísticos nos señalan que un factor importante de riesgo es el cambio repentino para los boxeadores en cuanto a número de rounds combatidos. Es muy común que los prospectos sean apresurados y llevados a combatir en mayor número de rounds de manera precipitada. Es decir, se suben de cuatro a seis, u ocho, y después a 10 rounds demasiado rápido sin que estos se acostumbren a las exigencias físicas y mentales que representa entrar a esos “rounds desconocidos”. Es necesario cuidar que los peleadores maduren y suban paulatinamente en cuanto a la cantidad de rounds que son programados. ¿SABÍAS QUE…? El primer combate que se celebró a 12 rounds fue el título mundial welter vacante entre Milton McCrory y Colin Jones, el 19 de marzo de 1983, en Reno, Nevada, Estados Unidos. El resultado de la pelea fue… ¡ empate! ANÉCDOTA DE HOY Recuerdo perfectamente cuando mi papá regresó de Las Vegas, tras el primer combate a 12 rounds. Estaba muy callado y pensativo durante varios días. Finalmente una noche cenando en familia nos platicó su sentir. “Jamás había recibido una rechifla como sucedió en esta pelea. El público me humilló, la prensa me ataca sin piedad, y hasta amenazas de demandas tengo por las televisoras. He pensado que me equivoqué en bajar a 12 rounds, y hasta que puede ser el fin de mi querido organismo… “He meditado mucho, revisé a detalle los informes de la UCLA, y anoche hablé con mi mamacita que está en el cielo. La decisión está tomada y es nuestra obligación cuidar la salud e integridad física de los boxeadores; no habrá fuerza, ni presión alguna que nos desvíe del camino de reformar al boxeo y hacerlo un deporte más humano”. Muy lamentablemente tuvo que suceder la muerte (18 de noviembre de 1982) del coreano Duk-Koo Kim en el episodio 14, para que el mundo del boxeo siguiera la medida del WBC, la cual unificó la regla de 12 rounds hasta nuestro días. Nery retorna en las 122 libras el 28 de marzo en Las vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.