Boxeo de regreso en Managua el 28 de febrero WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osunsa) continúan sus eventos de boxeo mensuales en 2020 a partir del 28 de febrero. El evento se factura “Boxeando por Una Causa” y se transmitirá en la página de Facebook de Nica Boxing . El sitio del evento será el Gimnasio Nicarao en Managua, Nicaragua. El evento principal contará con el mundialmente clasificado Jerson Ortiz (16-2, 7 KOs) contra el compatriota y ex retador al título mundial Julio Mendoza (14-6-1, 3 KOs) que se enfrentarán en la competencia de 8 rondas de peso ligero. El campeón mundial hermanos gemelos, el campeón de peso mosca de la FIB, Felix Alvarado, y el campeón de peso ligero junior de la AMB, René Alvarado, lucharán en exhibiciones separadas de 4 rondas por una causa especial. Felix vs David Pérez y Rene vs Robin Zamora. Completando la cartelera: Ricardo Blandon (11-2, 7 KOs) vs Aaron Juarez (15-7-3, 4 KOs) 6 rds gallo Winston Guerrero (9-0, 6 KOs) vs Hector Herrera (8-5, 5 KOs) 6 rds super flyweights Engel Gomez (8-0, 4 KOs) vs Kevin Trana (8-2-2, 5 KOs) 6 rds super flyweights Reyneris Guitierres (4-0, 1 KO) vs Natanael Rocha (4-4, 2 KOs) 6 rds de peso mínimo Debut de Carlos Frometa Romero (Cuba) vs TBA 4 rds super welter Debut de Jorge Gonzales (Cuba) vs TBA 4 rds super welterweights Debut de Yusniel Abrante (Cuba) vs Joel Pérez debut debut 4 rds flyweights Puerta abierta a las 6 p.m. hora local La promoción también organizará un evento amateur de 19 combates el 19 de febrero en el mismo lugar a partir de las 5 p.m. hora local. Mauricio Sulaiman: El WBC tiene reducción de rounds para peleas titulares

