Bimbito Méndez retiene el título de 105 libras de la OMB en Panamá Fotos: Sumio Yamada El campeón de peso mínimo de la OMB Wilfredo “Bimbito” Méndez (16-1, 6 KOs) retuvo su título por TKO en el noveno asalto sobre Gabriel Mendoza (30-7-2, 23 KOs) en la pelea principal del “Torneo de Campeones de la OMB”, celebrado en Hotel El Panama en la ciudad de Panamá.



Méndez dominó todo el camino y el árbitro detuvo la acción a las 1:28 de la ronda nueve para salvar a Mendoza de un castigo adicional. Méndez ahora apuntará a su retador obligatorio Jing Xiang (# 1 clasificado) y luego peleará con los otros campeones. En otra pelea, José Martín Estrada (11-2-1, 5 KOs) venció con una decisión unánime de diez rounds sobre Popeye Lebrón (17-2-1, 10 KOs). Estrada derribó a Lebrón en el séptimo round y ganó 95-92, 96-92, 96-92. Nery retorna en las 122 libras el 28 de marzo en Las vegas Russell retiene el título de peso pluma del WBC en Pennsylvania

Top Boxing News

