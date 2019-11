Nery, Figueroa y Ceja listos para el sábado en Las Vegas El campeón de peso súper gallo de la AMB Brandon Figueroa y el ex campeón Julio Ceja, que luchan por el título de Figueroa, y el ex campeón de peso gallo Luis Nery estuvieron el jueves en una conferencia de prensa antes de ingresar al ring en la cartelera de Wilder Ortiz en el MGM Grand Garden Arena en Las Las Vegas El oponente de Nery, Manny Rodríguez, no estuvo presente debido a una conexión de vuelo perdida. Brandon Figueroa “Estoy muy emocionado por el sábado por la noche. Será una pelea increíble y una noche de pelea increíble. Podríamos tener la pelea de la noche conmigo y Ceja. Hay muchos luchadores hambrientos que buscan montar un espectáculo y no puedo esperar. “Estoy preparado para completar las 12 rondas, pero conozco mis habilidades y confío en mi poder en ambas manos. Estoy apuntando a una victoria por paro. “Es un sueño hecho realidad estar luchando aquí en MGM Grand. Estoy muy agradecido con mi equipo y mi familia que me ayudaron a llegar a este punto aquí. Estoy muy orgulloso de entrar en ese anillo el sábado por la noche. “Pelear en mi patio trasero para mi última pelea fue un gran momento para mí. Mis fanáticos habían estado esperando que encabezara allí durante años. Estoy realmente agradecido y estaba más que listo para aprovechar la oportunidad. “Mis oponentes piensan que soy un niño bonito y no sé cómo pelear, pero una vez que los golpeo con mi poder, saben de qué estoy hecho. Veremos cómo reacciona Ceja el sábado. “Mi hermano (ex campeón mundial) Omar me ha dicho que aproveche mi juventud y este momento frente a mí. Me dijo que asimilara todo y experimentara este hermoso evento. Estoy aquí para darles a los fanáticos un gran momento. Definitivamente es un hito en mi carrera que nunca olvidaré. “Julio Ceja se presentará para pelear y hará de esta una gran pelea. Ambos nos adelantamos, pero también puedo boxear y cambiar entre zurdo y derecho. Puedo pelear con cualquier estilo por cualquier pelea en la que me encuentre. “Siento que esto va a ser un paro. Mi volumen de golpes y mi poder estarán allí. Lanzo más de 100 golpes alrededor. Voy a estar activo Tengo confianza en mi condicionamiento y estoy listo para tomar estas 12 rondas si es necesario ”. Julio Ceja “Sé que tengo a mi equipo 100 por ciento detrás de mí y voy a ganar esta pelea para ellos y para todos en México. “Me preparé muy bien para esta pelea. No solo vine a pelear. Vine a ganar. Eso es lo que sucederá el sábado. Vamos a robar el espectáculo. “La experiencia es el factor más importante en esta pelea. Mi experiencia combinada con mi preparación, todo mezclado, hará que esta sea una gran pelea y una victoria para mí y mi equipo. “La razón por la que Brandon es un campeón es porque es un muy buen luchador. Pero al igual que él tiene poder, yo también tengo poder. Tengo el poder de tratar con él y hacer que esto sea muy emocionante. “Tuve un campamento de entrenamiento muy especial y específico para el estilo de Figueroa. Él ataca, así que nosotros vamos a atacar también. Vamos a estar frente a él y pelear. “Este campo de entrenamiento me ha preparado tanto mental como físicamente para soportar un asalto total durante 12 asaltos contra un joven luchador fuerte. “Esta es la pelea más importante de mi carrera. Estoy desesperado por una victoria. La última vez contra Guillermo Rigondeaux, creo que me quitaron la victoria. Estoy usando esta pelea como una oportunidad para catapultarme al nivel al que pertenezco “. Luis Nery “Estoy emocionado de estar en esta gran tarjeta encabezada por Deontay Wilder vs. Luis Ortiz. He tenido una gran preparación para esta pelea. Sé que me enfrento a un oponente fuerte, pero mi inteligencia y mi coeficiente intelectual de anillo ayudarán a que esta pelea termine conmigo siendo victorioso. “Freddie Roach y yo hemos preparado un gran plan de juego para Rodríguez. Estamos muy seguros de que vamos a ganar esta pelea por nocaut. “Entrené muy duro con Freddie Roach para poder ganar de manera espectacular. Este ha sido un año muy bueno y quiero terminar con una explosión y un golpe de gracia. “Hay muchos nombres importantes en la división, pero primero tengo que ganar espectacularmente este fin de semana. Entonces me preocuparé por ese desafío y enfrentaré a cualquiera de los grandes nombres y campeones. “Tengo una pelea difícil frente a mí. No siento ninguna presión para competir contra otros campeones y cómo lo han hecho contra Rodríguez. Voy a ganar de la forma en que sé ganar. “Mi campamento de entrenamiento ha sido muy fuerte y me siento 100 por ciento perfecto antes del sábado por la noche. Espero que Rodríguez pueda decir lo mismo para que podamos dar a los fanáticos un gran espectáculo ”. Conferencia de prensa final de Smith-Ryder

