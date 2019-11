Conferencia de prensa final de Smith-Ryder El campeón súper mediano de la AMB Callum Smith y el campeón interino John Ryder estuvieron en la conferencia de prensa final antes de enfrentarse en Liverpool el sábado. DAZN llevará la pelea en los EE. UU. Callum Smith: “Se habla de un 2020 masivo, pero nada de eso sucede si pierdo el fin de semana. He estado en este juego el tiempo suficiente para saber que no puedo apartar la vista del balón. He tenido un muy buen campamento, he entrenado igual o mejor que nunca. Si eso es lo que está esperando, entonces se encontrará con una gran sorpresa … la mejor versión de mí supera a cualquier versión de él “. John Ryder: “Escucha, si compras un boleto de lotería, consideras lo que vas a hacer con las ganancias. Ni siquiera lo has ganado todavía. Pero lo entiendo, él es el campeón, él es el # 1. Después hay estas grandes opciones para él, pero dicen que no me están pasando por alto. Me he entrenado como el desvalido y entraré allí y haré una actuación el sábado por la noche ”. Nery, Figueroa y Ceja listos para el sábado en Las Vegas Joshua: no le tengo miedo a Andy

