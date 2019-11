Joshua: no le tengo miedo a Andy “Aparentemente estoy enfrentando las manos más rápidas y el mejor boxeador de la división. Entonces, una vez que lo golpee, quiero que todos se inclinen ante mí ”- Anthony Joshua Fotos: Mark Robinson / Matchroom Boxing Anthony Joshua abrió ayer las puertas de su campamento de entrenamiento en el Instituto de Deportes de Inglés en Sheffield mientras se acercaba a su revancha por el título mundial de peso pesado con Andy Ruiz Jr en el Diriyah Arena en Arabia Saudita el sábado 7 de diciembre, en vivo en Sky Sports Box Oficina en el Reino Unido y DAZN en los Estados Unidos.



Joshua estaba de un humor ardiente mientras busca vengar la primera derrota de su carrera profesional y ser coronado dos veces campeón mundial de peso pesado al recuperar sus coronas de la FIB, AMB, OMB e IBO en el ‘Choque en las dunas’. Aquí hay una selección de citas tomadas de la sesión de ayer: “Estoy luchando contra el mejor hombre del mundo ahora. Voy a golpearlo y mostrarle lo genial que soy. “Piensan que es tan bueno, así que cuando lo golpeo quiero que todos se dobleguen y me digan lo genial que soy. “No podía vencer a Ruiz Jr antes y obtener el crédito que merecía. “Me viste en el ring [antes de la pelea]. No estaba peleando contra King Kong, ¿verdad? [No tenía] esa mentalidad. “Aparentemente estoy luchando contra las manos más rápidas y el mejor luchador de la división. Entonces, una vez que lo golpee, quiero que todos se inclinen ante mí. “Es un reinicio, esa es la mejor manera de explicarlo. “Hemos tenido mucho tiempo para prepararnos para la revancha, siempre tuve la mentalidad de retador. “Estoy en una pelea difícil pero no le tengo miedo a Andy. No soy tímido, estoy listo para hacer swing y comerciar ”. – Conferencia de prensa final de Smith-Ryder Ramirez-Postal por titulo WBC en febrero en China

