Navarrete vence a Díaz y retiene el título Pluma de la OMB El campeón de peso pluma de la OMB Emanuel “Vaquero” Navarrete (34-1, 29 KOs) defendió su título mundial por nocaut técnico en el duodécimo asalto contra Christopher “Pitufo” Díaz (26-3, 16 KOs) el sábado por la noche frente a una multitud agotada de 3,262 en el Silver Spurs Arena, socialmente distanciado, en Kissimmee, Florida. Navarrete derribó a Díaz en la cuarta ronda con un uppercut de ventaja. A Díaz se le dedujo un punto en la séptima ronda por golpear en la espalda. Navarrete derribó a Díaz dos veces en la octava ronda y nuevamente en la duodécima ronda. La esquina de Díaz finalmente sacó a su hombre con 11 segundos por acabarse. Navarrete dijo: “Creo que hicimos una actuación digna de México vs. Puerto Rico porque ‘Pitufo’, sabía que era duro, sabía que era fuerte. Y sabía que podía golpear fuerte, pero superó todas mis expectativas. Sacó todo lo mejor de mí y por eso tengo mucho respeto por Christopher ‘Pitufo’ Díaz. “Me impresionó mucho ‘Pitufo’ porque cada vez que lo lastimaba, cada vez que lo dejaba, él regresaba más fuerte. Él era una bestia allí porque seguía viniendo hacia mí. Siguió mejorando a pesar de que seguía lastimándolo, y a medida que avanzaba la pelea, esperarías que se debilitara, pero siguió fortaleciéndose. Simplemente no pude entenderlo. Así que tengo el mayor respeto por Christopher ‘Pitufo’ Díaz y por lo que hizo esta noche “. Christopher Díaz: “Estoy muy decepcionado. Quería ganar. Es una oportunidad por el título. Pero la proxima vez. Es un gran luchador de fu—–. Golpeó fuerte. Fuimos a la guerra. Hice mi mejor pelea. Estaba en forma. Todo era bueno. No soy un luchador débil. Siempre traigo mi corazón conmigo. Vine aquí para pelear. Dije que quiero boxear, pero ese tipo es un problema. Venimos aquí para luchar también. Me atrapó. Mi entrenador me ama como a un hijo y detuvo la pelea ”. Berlanga vence por decisión unánime y termina racha de KOs

