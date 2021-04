Andy Ruiz Jr. listo para su regreso Por Miguel Maravilla El ex campeón unificado de peso pesado Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. (33-2, 22 KO’s) de Imperial, California regresa al ring para enfrentarse al también toletero mexicano de peso pesado Chris “The Nightmare” Arreola (38-6-1, 33 KO’s) de Riverside, California, este sábado 1 de mayo en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, encabezando el Pay-Per-View de FOX Sports PBC. “Es genial estar de regreso. Me siento muy bien en este momento con todo el trabajo duro que hemos hecho en el gimnasio. Sé que Arreola también está entrenando duro y luciendo bien, así que estamos listos para lo que sea que traiga en la noche de la pelea ”, dijo Andy Ruiz Jr. Al convertirse en el primer campeón Mexicano de peso pesado en la historia del boxeo, Ruiz sorprendió al mundo hace casi dos años en junio con su nocaut sobre Anthony Joshua en el famoso Madison Square Garden de Nueva York al ganar los títulos de peso pesado de la AMB, OMB y la FIB. Fue una gran victoria para Ruiz Jr. y México cuando se reunió con el presidente Mexicano Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente, el reinado no duró demasiado para Ruiz. Joshua ejerció su cláusula para una revancha inmediata. Seis meses después, diciembre de 2019, Ruiz Jr.dejó caer por decisión unánime a Anthony Joshua en Diriyah, Arabia Saudita. Ruiz renunció a los títulos de peso pesado en la revancha a pesar de estar fuera de forma, le dio a Joshua todo lo que pudo. “Perder mi última pelea fue devastador. No hice las cosas que se suponía que debía hacer ”, dijo Ruiz sobre su derrota. Luego de la derrota ante Joshua en la revancha, Ruiz enfrentó críticas masivas de los fanáticos del boxeo. Comenzaron las especulaciones sobre un campo de entrenamiento desenfocado que comenzó en Guadalajara, México, pero concluyó en el sur de California. Las cenas tardías y las reuniones sociales con algunos de los principales políticos y la élite de México sirvieron como una distracción, según su padre Andy Ruiz Sr. inmediatamente después de la revancha en una entrevista con ESPN. “Había estado esperando ser campeón toda mi vida y comencé a hacer cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer. No quiero volver a cometer los mismos errores, y eso es una gran parte de lo que me motiva ”, dijo Ruiz. Como resultado de la derrota en la revancha, Ruiz Jr.se separó del entrenador Manny Robles. Mientras todo el mundo estaba en cuarentena en las etapas iniciales de la pandemia COVID-19, Ruiz aprovechó al máximo la cuarentena al decidir unirse al Entrenador del año 2019 Eddie Reynoso. Ruiz se une al Equipo Canelo y un grupo de campeones que incluye a Saúl “Canelo” Álvarez, Oscar Valdez, Julio César Martínez, Luis Nery y Ryan García. “Elegí a Eddy porque aquí es donde entrenan los campeones. Todos aquí son dedicados y disciplinados. Sentí que necesitaba hacer este cambio y realmente es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo ”, dijo Andy Ruiz al unirse a Eddy Reynoso y al equipo Canelo estable. “He aprendido diferentes habilidades que puedo hacer durante este campo de entrenamiento. Puedo lanzar diferentes golpes y combinaciones luchando con este peso. Siempre fui un luchador que podía salir adelante, pero ahora puedo cambiarlo. No puedo esperar para mostrarlo el 1 de mayo “. “Lo más importante para Andy es la disciplina y su mentalidad. Esos son los principales aspectos en los que hemos estado trabajando. A partir de ahí, tenemos los componentes básicos para mejorar cada día con todo lo que queremos hacer. El talento y la inteligencia siempre han estado ahí para Andy. Es un placer trabajar con él. Ha hecho todo lo que le he pedido hasta ahora ”, dijo el entrenador Eddie Reynoso al hacer equipo con Andy Ruiz Jr. Al entrar en esta pelea, Ruiz parece transformarse ya que actualmente pesa 257 libras. y se ve excepcional. En comparación con las dos peleas con Joshua. En la primera pelea, Ruiz llegó con 268 libras. y llegó pesado para la revancha en 283 libras. No hay duda al respecto, Andy Ruiz Jr.está listo para su enfrentamiento con Arreola. “Ahora que he estado perdiendo peso de la manera correcta, me siento increíble. Siento que puedo hacer muchas más cosas que antes debido a mi cuerpo. El cielo es el límite para mí. Ahora vengo al gimnasio con una sonrisa en mi rostro. Todavía no estoy donde quiero estar, pero estoy mucho mejor que antes. Solo tengo que seguir trabajando y mantener la disciplina. Tengo que estar en el gimnasio, incluso cuando no tengo una cita para pelear. Tiene que ser un estilo de vida. Lo principal que he aprendido aquí es la disciplina. Eso es algo que no puedes comprar, tienes que hacerlo por tu cuenta. Tienes que quererlo ”, dijo Andy Ruiz sobre su preparación. “He aprendido mucho aquí. Intentamos perfeccionar cada golpe y cada movimiento. No soy solo un luchador que se presenta. Tengo más habilidades. Bajar de peso me permitirá mostrar más de lo que puedo hacer ”, agregó Ruiz. “Estoy muy emocionado por esta pelea. Verás a un nuevo Andy Ruiz Jr. tanto física como mentalmente. Lo verás volver a ser campeón. No puedo esperar para dar este paso el 1 de mayo ”, dijo Eddie Reynoso. Arreola, cuatro veces retador al título mundial, se quedó corto en sus peleas por el título cuando fue detenido por Vitali Klitschko en 2009, fue derrotado un par de veces por Bermaine Stiverne, perdió una decisión en 2013 y fue brutalmente detenido en 2014. En Su última búsqueda por un título mundial Arreola fue detenida por Deontay Wilder en 2016. “Arreola es un guerrero que puede recibir muchos golpes. Es fuerte, pero vamos a ceñirnos al plan de juego y ser disciplinados ”, dijo Ruiz sobre Arreola. “Chris y yo peleamos cuando tenía 16 años. Ambos hemos tenido los mismos sueños y la misma visión. Hemos tenido grandes carreras. Mi papá siempre ha dicho que él y yo íbamos a pelear algún día y ahora está a la vuelta de la esquina ”, dijo Ruiz. “Definitivamente va a ser una pelea dura contra Arreola. Estos son dos luchadores que tuvieron la misma educación. No habrá ningún lugar donde esconderse en el ring y sacarán lo mejor de cada uno “. Reynoso dijo sobre la pelea. A pesar de todo eso, Ruiz no se está tomando a Arreola a la ligera. Ambos somos guerreros. No nos rendimos. Nos encanta recibir golpes y devolverlos ", dijo Ruiz. Se hará historia en esta pelea, ya que tendrás la primera pelea de pay-per view de peso pesado mexicano. Siempre ha habido peleas de pago por evento en las que los luchadores mexicanos han sido protagonistas, pero nunca en la historia ha habido pesos pesados ​​mexicanos. "Esta será una pelea de acción", prometió Ruiz. Ahora Ruiz comienza su próxima búsqueda por un segundo título mundial. "Solo quiero ser disciplinado para esta pelea y todas las grandes peleas que se avecinan en mi futuro". Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla

