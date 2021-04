Round 12 con Mauricio Sulaiman: Los cinturones conmemorativos del WBC Por Mauricio Sulaimán / Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC El Consejo Mundial de Boxeo dio a conocer el Cinturón Mestizo, el pasado jueves, en el lienzo charro de Toluca, en el Estado de México. Fue una ceremonia muy emotiva, en la que se dio su lugar al deporte nacional de México: la charrería, y se pudo disfrutar de una maravillosa demostración de algunas suertes que charros y escaramuzas presentaron con gran habilidad y pasión. Se dio gran sinergia entre los campeones asistentes y los atletas a caballo, en un ambiente de camaradería y respeto mutuo. El Cinturón Mestizo ha causado gran impacto por su belleza y la complejidad evidente para su creación; tomó más de 400 horas de trabajo, en manos de artesanos/artistas mexiquenses. El liderazgo de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo del Estado de México fue magnífico, y con gran pasión se logró tener esta pieza que es una obra de arte. Los cinturones conmemorativos WBC, del 5 de mayo y 16 de septiembre, fueron creados para servir como un trofeo majestuoso, el cual es entregado al vencedor de la pelea de mayor rango que se celebre en estas dos fiestas nacionales, sin importar la nacionalidad de los contendientes. Es una tradición de más de 40 años que se hagan las peleas más importantes precisamente alrededor de estas dos fechas, y es bastante común que el boxeador más importante del mundo arma su calendario anual pensando en las mismas. La estafeta se ha ido pasando por generaciones entre Sal Sánchez, Chávez, De la Hoya, Érik Morales, Barrera, Márquez, Floyd Mayweather y ahora Saúl Canelo Álvarez. Este concepto nació en 2017, y básicamente cada año se selecciona una cultura para dichos cinturones. El primero fue una sorpresa que de inmediato lo posicionó como algo magnífico. Un regalo que el boxeo y México le dieron al mundo. El Cinturón Huichol logró el objetivo de unir el arte y la cultura con el deporte. Su elaboración fue en la Sierra Madre, con miles de chaquiras plasmadas representando el diseño que los dioses transmitieron a los maestros huicholes durante la tradicional ceremonia. La segunda cultura fue la Chiapaneca, logrando dos piezas maravillosas con los tejidos tradicionales de la región, y utilizando el ámbar que solamente se da en ese estado de nuestro país. El cinturón recibió el nombre de Bats’il Ajaw, que significa: “héroe verdadero”. En 2019 se dignificó la cultura Maya con dos obras de arte elaboradas por la galería Rubico, en colaboración con Locos por el Arte, utilizando jade y exaltando de esta manera la majestuosa serpiente emplumada Quetzalcóatl. En 2020 se seleccionó al Estado de México, y debido a la gran diversidad de culturas de esta entidad, se decidió hacer primero la edición Mazahua y para septiembre la Otomí. Fueron dos cinturones hermosos también, basados en los textiles de la región. Lamentablemente en 2020 no hubo boxeo, debido a la pandemia, y no se logró el objetivo de presentarlos al mundo como debe de ser; por esta razón, el WBC decidió otorgar para 2021, una vez más al Estado de México, la elaboración de los cinturones. Peleas en las que se han otorgados estos trofeos especiales: 2017 Huichol I, 5 de mayo: Canelo Álvarez vs. Julio César Chávez Jr. Huichol II, 16 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin. Gennady Golovkin, aquí con Mauricio Sulaimán, se llevó a casa el Cinturón Chiapaneco azul, en 2018. 2018 Chiapaneco I, 5 de mayo: Gennady Golovkin vs. Vanes Martirosyan. Chiapaneco II, 16 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin. En ese mismo 2018, Saúl Canelo Álvarez se quedó con el Chiapaneco blanco. 2019 Maya I, 5 de mayo: Canelo Álvarez vs. Danny Jacobs. Maya II, 16 de septiembre: Tyson Fury vs. Otto Wallin. Tyson Fury, con el Cinturón Maya en septiembre de 2019. 2020 Mazahua, 5 de mayo: Dedicado a los Héroes de la Humanidad en los servicios médicos. Otomí, 16 de septiembre: Entregado a Julio César Chávez en su exhibición con Travieso Arce. 2021 Mestizo, 5 de mayo: Canelo Álvarez vs. Billy Joe Saunders. ¿SABÍAS QUE…? Estos cinturones han causado increíble recepción ante el mundo del boxeo; son muchos los campeones del pasado que constantemente expresan su sentimiento, al no haber podido obtener una de estas obras de arte; Sugar Ray Leonard, Lennox Lewis, Roberto Durán y muchos más han constantemente hablado de la belleza de los mismos y la admiración que tienen hacia la rica cultura mexicana. Anécdota de hoy Mi papá dio inicio a la creación de cinturones conmemorativos para resaltar la importancia de una pelea entre grandes contendientes. El primero fue el Cinturón Diamante, que apareció en escena cuando Manny Pacquiao firmó para pelear con Miguel Cotto. Don José participó activamente en el diseño del mismo y en la selección de los diamantes que fueron parte de ese costosísimo cinto. Un día le llevé comentarios negativos que aparecieron en redes sociales, criticando que se estaba creando un nuevo campeonato… "No te preocupes mijito, hay aficionados y algunos medios de comunicación que no les interesa entender los conceptos de las innovaciones que hacemos en el boxeo; esto es un reconocimiento a un combate, causará gran publicidad fuera de los medios tradicionales y muchas personas que normalmente no ven boxeo serán atraídas a observar nuestro deporte. "Así sucedió cuando bajamos de 15 a 12 rounds; igual cuando cambiamos el pesaje a un día antes del combate; cuando erradicamos los guantes de seis onzas y así en cada cambio hay resistencia, pues es la naturaleza humana". Agradezco sus comentarios en [email protected]

